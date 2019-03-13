Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Северной Осетии сложил полномочия депутат, обвиненный в нападении на учительницу

11:26

Фото: кадр видео с youtube.com



Осетинский депутат Василий Гогичаев заявил о том, что намерен сложить полномочия после того, как его обвинили в избиении педагога.



Ранее стало известно о ЧП в школе № 4 Ардонского района республики, где на глазах детей избили учительницу.



Как заявил Василий Гогичаев в своем видеообращении (материал размещен на портале "ОсНова"), он уверен в своей правоте. Однако несмотря на это он считает необходимым "сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации" как его самого, так и "Патриотов России". Депутат также отметил, что стал жертвой травли со стороны местных властей и выразил уверенность в том, что его племянницу-инвалида совершенно безосновательно обвиненили в краже денег.



Накануне в Сети появились сообщения о ЧП в одной из школ Северной Осетии. Как передавал телевизионный канал "360", цитируя источники в правоохранительных органах республики, в полицию уже обратились родители учащихся и сотрудники образовательного учреждения.



В заявлении указано, что во время урока у начальных классов в кабинет ворвался Василий Гогичев. Депутат на глазах детей избил педагога, а потом за волосы потащил учительницу к директору. Агрессивное поведение мужчины объяснялось тем, что ранее учитель оставила его племянницу после уроков, чтобы провести с ней воспитательную беседу - девочку заподозрили в краже денег у другого ребенка.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 112

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.3.2019 22:15 Певицу Юлию Началову перевели из реанимации

Певицу Юлию Началову перевели из реанимации 13.3.2019 01:40 Растет число стран, закрывших воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8

Растет число стран, закрывших воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8 13.3.2019 01:03 Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 10.3.2019 12:54 Погибла поэтесса Лола Льдова

Погибла поэтесса Лола Льдова 10.3.2019 11:21 В Тунисе глава Минздрава подал в отставку после гибели в больнице за сутки 11 детей