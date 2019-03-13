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В Северной Осетии сложил полномочия депутат, обвиненный в нападении на учительницу


11:26
В Северной Осетии сложил полномочия депутат, обвиненный в нападении на учительницуФото: кадр видео с youtube.com

Осетинский депутат Василий Гогичаев заявил о том, что намерен сложить полномочия после того, как его обвинили в избиении педагога.

Ранее стало известно о ЧП в школе № 4 Ардонского района республики, где на глазах детей избили учительницу.

Как заявил Василий Гогичаев в своем видеообращении (материал размещен на портале "ОсНова"), он уверен в своей правоте. Однако несмотря на это он считает необходимым "сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации" как его самого, так и "Патриотов России". Депутат также отметил, что стал жертвой травли со стороны местных властей и выразил уверенность в том, что его племянницу-инвалида совершенно безосновательно обвиненили в краже денег.

Накануне в Сети появились сообщения о ЧП в одной из школ Северной Осетии. Как передавал телевизионный канал "360", цитируя источники в правоохранительных органах республики, в полицию уже обратились родители учащихся и сотрудники образовательного учреждения.

В заявлении указано, что во время урока у начальных классов в кабинет ворвался Василий Гогичев. Депутат на глазах детей избил педагога, а потом за волосы потащил учительницу к директору. Агрессивное поведение мужчины объяснялось тем, что ранее учитель оставила его племянницу после уроков, чтобы провести с ней воспитательную беседу - девочку заподозрили в краже денег у другого ребенка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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