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В Пакистане проходит Неделя моды
14.3.2019 06:20
Фото: relatedpakistan.com
В минувшую среду, 13 марта, в пакистанской Карачи состоялось торжественная церемония по случаю открытия Недели моды.
Как передает портал Общественного телевидения России, на показах начали представлять творения лучших модельеров страны.
В пакистанском городе Карачи, где в эти дни демонстрируются дизайнерские коллекции, уже представили платья с различными орнаментами, в том числе, свадебные.
По мнению представителей местной общественности, Неделю моды в Пакистане можно рассматривать как настоящий прорыв в будущее. Мероприятие вызвало большой интерес - на показах практически нет свободных мест, отмечают зарубежные СМИ.
Программа смотра рассчитана на три дня.
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