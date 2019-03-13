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Экспонировавшийся в Японии «Девятый вал» Айвазовского вернулся в Русский музей
13.3.2019 12:22
Фото: vk.me
Как передает ТАСС, одно из самых известных творений Ивана Айвазовского уже укреплено на стене в зале Михайловского дворца. Во время экспонирования в Японии картину "Девятый вал" успели увидеть порядка трехсот тысяч человек.
Как рассказали представители руководства Русского музея, выставка в Художественном музее Фудзи продолжалась около шестидесяти дней. Ценители искусства выстаивали длинные очереди, чтобы приобрести билет и увидеть одну из самых знаменитых картин Ивана Айвазовского. После того, как посетители японского музея могли посмотреть на "Девятый вал", они "плакали, восхищались, присылали благодарности", отметили в культурном учреждении.
В общей сложности на выставку в Японию Русский музей направил около сорока произведений искусства. В числе полотен, представленных на этой экспозиции, также были работы Алексея Венецианова, Исаака Левитана, Ильи Репина и Ивана Шишкина. При этом "Девятый вал" Ивана Айвазовского отправили в музей Фудзи уже во второй раз, откликнувшись на просьбу японцев.
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