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Под Самарой ликвидирован боевик, готовивший теракт
11:15
Фото: news-vendor.com
В Самарской области нейтрализован боевик, планировавший совершить теракт, передает ТАСС.
О подробностях спецоперации рассказали представители Национального антитеррористического комитета (НАК).
Как стало известно, в распоряжении органов ФСБ РФ поступили сведения о том, что на территории населенного пункта Екатериновка в Безенчукском районе может находиться вооруженный человек. Данные о мужчине, который планировал устроить террористическую, появились минувшей ночью.
После того, как силовики обратились к засевшему в доме боевику с предложением сложить оружие и сдаваться, тот открыл по ним огонь. Мужчина также бросил в представителей правоохранительных органов боевую гранату. Затем произошел короткий боеконтакт, в ходе которого бандита нейтрализовали.
В Оперативном штабе НАК пояснили, что уничтоженный боевик являлсясторонником одной из международных террористических организаций и имел контакты с зарубежными экстремистами.
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