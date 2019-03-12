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Под Самарой ликвидирован боевик, готовивший терактПод Самарой ликвидирован боевик, готовивший теракт
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Под Самарой ликвидирован боевик, готовивший теракт


11:15
Под Самарой ликвидирован боевик, готовивший терактФото: news-vendor.com

В Самарской области нейтрализован боевик, планировавший совершить теракт, передает ТАСС.

О подробностях спецоперации рассказали представители Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как стало известно, в распоряжении органов ФСБ РФ поступили сведения о том, что на территории населенного пункта Екатериновка в Безенчукском районе может находиться вооруженный человек. Данные о мужчине, который планировал устроить террористическую, появились минувшей ночью.

После того, как силовики обратились к засевшему в доме боевику с предложением сложить оружие и сдаваться, тот открыл по ним огонь. Мужчина также бросил в представителей правоохранительных органов боевую гранату. Затем произошел короткий боеконтакт, в ходе которого бандита нейтрализовали.

В Оперативном штабе НАК пояснили, что уничтоженный боевик являлсясторонником одной из международных террористических организаций и имел контакты с зарубежными экстремистами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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