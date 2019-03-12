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В одном из храмов Таиланда гадюка укусила туристку из ФРГ
12.3.2019 21:25
Фото: xepcoh.info
В тайской провинции Краби в больницу была экстренно доставлена 23-летняя туристка из Германии.
Девушку во время посещения Храма Тигра укусила ядовитая змея, передают зарубежные СМИ.
Со ссылкой на подругу пострадавшей девушки сообщается, что во время посещения храма немка наступила на груду листьев. Туристка сразу же закричала, почувствовав укус. Пострадавшую безотлагательно повезли в больницу. Как отметила приятельница иностранки, во время пути до медицинского учреждения ее подруга оставалась в сознании.
Информации о состоянии девушки в данный момент из официальных источников пока не поступало.
Предположительно, иностранка пострадала от малайской гадюки, очень быстрой и довольно агрессивной змеи. Укусы этой гадюки очень болезненные, а яд вызывает сильный отек, иногда некроз тканей. По словам тайских медиков, летальные исходы фиксируются достаточно редко.
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