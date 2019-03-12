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В Волгограде задержаны четверо мужчин, возможно причастных к перестрелке, в которой погиб человек
12.3.2019 09:19
Фото: ill.in.ua
В Волгограде задержаны четверо мужчин, причастных к перестрелке во Фролово.
В результате ЧП, случившемся в одном из офисов города, погиб один человек, трое получили ранения.
Как передает агентство "Интерфакс", операция по задержанию фигурантов уголовного дела проводилась совместно с бойцами Росгвардии. После того, как подозреваемые покинули место преступления на машине марки "Митсубиси", полицейские объявили о введении плана "Перехват". Автомобиль был обнаружен нарядами ДПС в Дзержинском районе Волгограда, после чего иномарку блокировали экипажи ГАИ.
Согласно материалам уголовного дела, в минувшее воскресенье, 10 марта, в офисе одной из компаний города Фролово несколько мужчин распивали спиртные. Внезапно в помещение ворвались несколько человек, с которыми у потерпевших ранее случился конфликт. Нападавшие открыли огонь из различного вида оружия, сразу после чего скрылись.
После ЧП в больницу были экстренно доставлены четверо раненых. Один из пострадавших, 43-летний мужчина, через некоторое время после госпитализации умер.
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