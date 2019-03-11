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Опубликован новый эпизод мультфильма «Простоквашино»
11.3.2019 13:26
Фото: darudar.org
В качестве режиссера двенадцатой серии продолжения известного советского анимационного фильма выступил Владимир Торопчин.
Новый эпизод получил название "Неудобные соседи".
Новую, двенадцатую по счету серию "Возвращения в Простоквашино", можно посмотреть на официальном канале YouTube студии "Союзмультфильм".
Сюжет эпизода рассказывает о том, как герои ищут участок для своего нового дома с бассейном и большим коровником.
Работавший над серией режиссер Владимир Торопчин в прошлом создал такие известные мультипликационные ленты как "Илья Муромец и Соловей Разбойник", "Иван Царевич и Серый Волк" и другие картины, пользующиеся большой популярностью в России и за рубежом.
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