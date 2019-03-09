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Афганские силовики в ходе спецоперации уничтожили свыше 60 талибов
11:52
Фото: zaman.com.tr
Более шестидесяти радикалов запрещенного в РФ движения "Талибан" были нейтрализованы во время масштабной спецоперации, которую вооруженные силы Афганистана проводили в нескольких провинциях страны. По данным местных властей, мероприятия осуществлялись в течение последних суток.
Как сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на источники в военном командовании Афганистана, спецоперация проводилась сотрудниками спецназа. Поддержку силовикам оказывали военно-воздушные силы страны.
В ходе мероприятий, которые проводились на территории провинций Вардак, Гильменд, Логар, Пактика и Урузган, уничтожено свыше шестидесяти экстремистов. В числе ликвидированных объектов, отметили силовики, радиовышка и место, где изготавливались самодельные взрывные устройства.
В минувший четверг в столице Афганистана подверглись минометному обстрелу участники церемонии по случаю 24-й годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари. Среди собравшихся были политические деятели, включая премьер-министра страны, в момент выступления началась атака. Жертвами инцидента, по последним данным, стали одиннадцать человек, свыше ста пострадали.
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