Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Чувашии опровергли сведения о том, что чиновник назвал бюджетников ленивыми

01:04

Фото: vk.me



Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты педагогов с их ленью. Соответствующее заявление появилось на портале региональных органов власти.



Ранее руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев поделился мнением о причине низких доходов учителей.



Как указано в официальном сообщении, распространившиеся в прессе публикации не соответствуют действительности. Речь идет о сведениях, которые появились в СМИ в минувшую субботу, 8 марта, о том, что руководитель администрации главы региона связал низкие доходы бюджетников с "их ленью и тем, что они мало работают".



Выступление Юрия Васильева, подчеркивается на портале властей Чувашии, представляло собой разъяснение депутату от КПРФ о том, как в регионе выполняются указы российского президента Владимира Путина, касающиеся обеспечения уровня зарплат в сфере образования.



В действительности смысл высказывания заключался лишь в том, что размер заработной платы связан в объемом нагрузки. Педагоги, работающие больше, могут рассчитывать на более высокую оплату труда. При этом таких слов как "лень, ленивые" во время речи Юрия Васильева вообще не прозвучало, указано в тексте.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 236

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 9.3.2019 16:17 В Эстонии вспоминают жертв бомбардировки Таллина 1944 года

В Эстонии вспоминают жертв бомбардировки Таллина 1944 года 9.3.2019 15:42 Челси Мэннинг арестовали за отказ дать показания

Челси Мэннинг арестовали за отказ дать показания 9.3.2019 14:34 ДНР: украинские солдаты расстреляли своего командира

ДНР: украинские солдаты расстреляли своего командира 9.3.2019 12:40 В Великобритании оправдан пилот, обвинявшийся в убийстве 11 человек на авиашоу

В Великобритании оправдан пилот, обвинявшийся в убийстве 11 человек на авиашоу 8.3.2019 14:25 Виторган и Собчак откровенно рассказали о ситуации в семье, чтобы избежать спекуляций