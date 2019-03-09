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Власти Чувашии опровергли сведения о том, что чиновник назвал бюджетников ленивыми
01:04
Фото: vk.me
Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты педагогов с их ленью. Соответствующее заявление появилось на портале региональных органов власти.
Ранее руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев поделился мнением о причине низких доходов учителей.
Как указано в официальном сообщении, распространившиеся в прессе публикации не соответствуют действительности. Речь идет о сведениях, которые появились в СМИ в минувшую субботу, 8 марта, о том, что руководитель администрации главы региона связал низкие доходы бюджетников с "их ленью и тем, что они мало работают".
Выступление Юрия Васильева, подчеркивается на портале властей Чувашии, представляло собой разъяснение депутату от КПРФ о том, как в регионе выполняются указы российского президента Владимира Путина, касающиеся обеспечения уровня зарплат в сфере образования.
В действительности смысл высказывания заключался лишь в том, что размер заработной платы связан в объемом нагрузки. Педагоги, работающие больше, могут рассчитывать на более высокую оплату труда. При этом таких слов как "лень, ленивые" во время речи Юрия Васильева вообще не прозвучало, указано в тексте.
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