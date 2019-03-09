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В США школьник смертельно ранил сверстника во время ссоры из-за десерта
9.3.2019 23:37
Фото: condenast.ru
Техасским врачам не удалось спасти мальчика, экстренно доставленного в больницу после школьной ссоры со сверстником.
Ребята повздорили из-за шоколадного пирожного брауни, после чего один из подростков достал нож.
Как передает телевизионный канал KPRC 2 Houston, ЧП случилось в минувшую среду, 6 марта, на юго-западе техасского города Хьюстон. Два 14-летних школьника не поделили десерт. В ходе выяснения отношений один из мальчиков достал нож и ударил сверстника в в глаз. Сразу после этого нападавший скрылся.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщается, что пострадавшего подростка незамедлительно доставили в больницу. Однако врачи были бессильны - ранение оказалось смертельным.
Ранее сообщалось о шокирующем происшествии в американском штате Мэриленд, где одиннадцатилетнюю девочку заподозрили в истязании годовалого ребенка. Младенец от полученных травм скончался в больнице.
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