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В США школьник смертельно ранил сверстника во время ссоры из-за десерта


9.3.2019 23:37
В США школьник смертельно ранил сверстника во время ссоры из-за десертаФото: condenast.ru

Техасским врачам не удалось спасти мальчика, экстренно доставленного в больницу после школьной ссоры со сверстником.

Ребята повздорили из-за шоколадного пирожного брауни, после чего один из подростков достал нож.

Как передает телевизионный канал KPRC 2 Houston, ЧП случилось в минувшую среду, 6 марта, на юго-западе техасского города Хьюстон. Два 14-летних школьника не поделили десерт. В ходе выяснения отношений один из мальчиков достал нож и ударил сверстника в в глаз. Сразу после этого нападавший скрылся.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщается, что пострадавшего подростка незамедлительно доставили в больницу. Однако врачи были бессильны - ранение оказалось смертельным.

Ранее сообщалось о шокирующем происшествии в американском штате Мэриленд, где одиннадцатилетнюю девочку заподозрили в истязании годовалого ребенка. Младенец от полученных травм скончался в больнице.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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