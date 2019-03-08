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В Малави более 20 человек погибли из-за наводнений


8.3.2019 22:41
В Малави более 20 человек погибли из-за наводненийФото: catastropha.ru

На юге Малави более двадцати человек погибли в результате наводнения, передает ТАСС.

От ливней, которые сопровождаются сильными порывами ветра, пострадали тринадцать областей этого африканского государства.

На южные регионы Малави обрушились ливни с сильным ветром, спровоцировавшие наводнения, сообщает министерство природных ресурсов, энергетики и горнорудной промышленности страны.

Согласно официальным данным, жертвами разгула стихии стали уже двадцать три человека.

Сведений о количестве пострадавших и ущербе, который мог быть нанесен инфраструктуре страны, пока не поступало. Известно лишь, что наиболее острая обстановка сейчас складывается на территории тринадцати областей на юге Малави.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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