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В зоопарке Калининграда родились двое тюленят
8.3.2019 11:08
Фото: mir.karelia.ru
О появлении на свет двух детенышей балтийского тюленя рассказывает пресс-служба зверинца.
Как сообщили представители учреждения, потомство появилось у самок Найды и Кильки.
Первой родила Найда, ее малыш появился на свет 27 февраля. Спустя несколько дней, 2 марта, тюлененок родился у Кильки. Пол новорожденных пока остается неизвестным, отмечают представители зоопарка.
Известно, что состояние матерей и потомства сейчас хорошее. Тюленихи самостоятельно кормят своих малышей молоком. По мнению специалистов, это будет продолжаться еще около трех недель, и за этот период вес детенышей может стать вдвое или втрое больше. Сейчас новорожденные весят около 15 кг, пояснили в зоопарке.
Бассейн "Скалы ластоногих", где содержатся тюлени, было решено пока закрыть для посетителей, чтобы у животных не было лишних поводов для волнений и они полностью сосредоточились на малышах.
Предполагается, что подросшие тюленята позднее будут выпущены в Балтийское море. Однако перед тем, как они окажутся в естественной среде обитания, нужно провести подготовку, в частности, обучить их самостоятельному лову рыбы, и получить соответствующее разрешение управления Росприроднадзора.
Впервые тюлени, появившиеся на свет в Калининградском зоопарке, смогли вернуться в море летом 2017 года.
Напомним, несколько дней назад в Хакасии в дикую природу выпустили пару молодых маралов.
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