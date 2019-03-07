Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Госдеп: Мадуро виновен в отключении электроэнергии в Венесуэле

09:08

Фото: metrotvnews.com



Как заявил глава Госдепартамента США Майкл Помпео, ответственность за отключение электроэнергии на большей части Венесуэлы лежит исключительно на администрации президента Николаса Мадуро.



Законный лидер государства ранее обвинил в случившемся "американский империализм".



Вина за отключение электроэнергии по всей Венесуэле лежит лишь на главе Боливарианской Республики Николасе Мадуро, заявил руководитель американского дипломатического ведомства Майкл Помпео. Как написал госсекретарь в своем Twitter, простой народ Венесуэлы продолжает страдать именно из-за правящего режима, а вовсе не по вине Соединенных Штатов, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Европы или каких-либо других стран.



Все проблемы, с которыми приходится сталкиваться венесуэльцам, включая голод и перебои с электроэнергией, представляют собой последствия "некомпетентности режима Мадуро", - подчеркнул представитель официального Вашингтона.



Вечером минувшего четверга на территории столицы Венесуэлы - Каракаса и двадцати штатов из двадцати трех было нарушено энергоснабжение. В руководстве Национальной электрической компании заявили о том, что на крупнейшей в стране ГЭС им. Симона Боливара, произошла диверсия.



Напомним, ранее стало известно о том, что глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в страну. Учитывая, что ранее Верховный суд Венесуэлы запретил политику покидать ее пределы, в отношении Гуайдо могут начать преследование. Незадолго до своего возвращения в Венесуэлу оппозиционер вновь призывал жителей страны к участию в протестах. Представители официального Каракаса пока не подтвердили сведения о прибытии Гуайдо.



Автор: Злата Богатова

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