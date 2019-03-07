ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Ставрополье в ДТП погибли шесть граждан Азербайджана
На Ставрополье в ДТП погибли шесть граждан Азербайджана
В Госдепе подтвердили сведения о задержании в РФ двух граждан США
В Госдепе подтвердили сведения о задержании в РФ двух граждан США
Под Минском задержан россиянин, скрывавшийся вместе с похищенной в Подмосковье 4-летней дочкой
Под Минском задержан россиянин, скрывавшийся вместе с похищенной в Подмосковье 4-летней дочкой
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Госдеп: Мадуро виновен в отключении электроэнергии в ВенесуэлеГосдеп: Мадуро виновен в отключении электроэнергии в Венесуэле
Китаянка бросила ребенка, получившего недостаточно высокую оценку за тестКитаянка бросила ребенка, получившего недостаточно высокую оценку за тест
Президент Путин проехал на коне из полицейского патруля МосквыПрезидент Путин проехал на коне из полицейского патруля Москвы
Против Зеленского возбудили уголовное делоПротив Зеленского возбудили уголовное дело
Канадские радиостанции убрали из эфира все песни Майкла ДжексонаКанадские радиостанции убрали из эфира все песни Майкла Джексона

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Здравствуй, ВИЧ!Здравствуй, ВИЧ!
"Трансфер""Трансфер"
Блиц-конкурс «Мой секрет уверенности» с Always Ultra на MyCharm.ruБлиц-конкурс «Мой секрет уверенности» с Always Ultra на MyCharm.ru
Ювелирный тросик. Что это и для чего он нуженЮвелирный тросик. Что это и для чего он нужен
Метафорические картыМетафорические карты

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Госдеп: Мадуро виновен в отключении электроэнергии в Венесуэле


09:08
Госдеп: Мадуро виновен в отключении электроэнергии в ВенесуэлеФото: metrotvnews.com

Как заявил глава Госдепартамента США Майкл Помпео, ответственность за отключение электроэнергии на большей части Венесуэлы лежит исключительно на администрации президента Николаса Мадуро.

Законный лидер государства ранее обвинил в случившемся "американский империализм".

Вина за отключение электроэнергии по всей Венесуэле лежит лишь на главе Боливарианской Республики Николасе Мадуро, заявил руководитель американского дипломатического ведомства Майкл Помпео. Как написал госсекретарь в своем Twitter, простой народ Венесуэлы продолжает страдать именно из-за правящего режима, а вовсе не по вине Соединенных Штатов, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Европы или каких-либо других стран.

Все проблемы, с которыми приходится сталкиваться венесуэльцам, включая голод и перебои с электроэнергией, представляют собой последствия "некомпетентности режима Мадуро", - подчеркнул представитель официального Вашингтона.

Вечером минувшего четверга на территории столицы Венесуэлы - Каракаса и двадцати штатов из двадцати трех было нарушено энергоснабжение. В руководстве Национальной электрической компании заявили о том, что на крупнейшей в стране ГЭС им. Симона Боливара, произошла диверсия.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в страну. Учитывая, что ранее Верховный суд Венесуэлы запретил политику покидать ее пределы, в отношении Гуайдо могут начать преследование. Незадолго до своего возвращения в Венесуэлу оппозиционер вновь призывал жителей страны к участию в протестах. Представители официального Каракаса пока не подтвердили сведения о прибытии Гуайдо.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 264

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Названа причина досрочного завершения саммита США - КНДРНазвана причина досрочного завершения саммита США - КНДР
Умер актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Люк ПерриУмер актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
Испанская газета пожалела гитлеровцев, сражавшихся за БерлинИспанская газета пожалела гитлеровцев, сражавшихся за Берлин
Московский школьник впал в кому после употребления спиртногоМосковский школьник впал в кому после употребления спиртного
Названы две главные причины гибели группы ДятловаНазваны две главные причины гибели группы Дятлова

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 841


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru