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Против Зеленского возбудили уголовное дело
13:54
Фото: vk.me
На Украине возбудили уголовное дело в отношении артиста Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости. Как заявил сам кандидат в президенты страны, в последнее время на него оказывается давление.
Зеленский уточнил, что одно из дел связано с отмыванием денежных средств, нажитых незаконным путем.
В ближайшее время, пояснил артист, он может стать фигурантом еще одного уголовного дела - о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось еще в 2002 году под Черниговом.
Как отметил Владимир Зеленский, криминальное дело в его отношении было заведено по личной инициативе депутата "из одной партии из трех букв". Артист, ранее выразивший намерение претендовать на пост украинского президента, также предположил, что в скором времени его могут обвинить и в других преступлениях.
Напомним, в новогоднюю ночь Зеленский обратился к избирателям с предложением написать для него предвыборную программу. Вскоре эксперты с опаской прокомментировали вероятность того, что артиста изберут на пост главы украинского государства. Как отмечал тогда директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, шоумен станет марионеткой "в руках опытных интриганов".
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