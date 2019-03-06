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Против Зеленского возбудили уголовное дело


13:54
Против Зеленского возбудили уголовное делоФото: vk.me

На Украине возбудили уголовное дело в отношении артиста Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости. Как заявил сам кандидат в президенты страны, в последнее время на него оказывается давление.

Зеленский уточнил, что одно из дел связано с отмыванием денежных средств, нажитых незаконным путем.

В ближайшее время, пояснил артист, он может стать фигурантом еще одного уголовного дела - о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось еще в 2002 году под Черниговом.

Как отметил Владимир Зеленский, криминальное дело в его отношении было заведено по личной инициативе депутата "из одной партии из трех букв". Артист, ранее выразивший намерение претендовать на пост украинского президента, также предположил, что в скором времени его могут обвинить и в других преступлениях.

Напомним, в новогоднюю ночь Зеленский обратился к избирателям с предложением написать для него предвыборную программу. Вскоре эксперты с опаской прокомментировали вероятность того, что артиста изберут на пост главы украинского государства. Как отмечал тогда директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, шоумен станет марионеткой "в руках опытных интриганов".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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