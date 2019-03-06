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В Алтайском крае водитель приговорен к реальному сроку за гибель выпавшего из кузова пикапа подростка
6.3.2019 11:39
Фото: livejournal.com
Приговор в отношении водителя автомобиля УАЗ, перевозившего в кузове пассажиров и допустившего гибель девочки, вынес Тальменский районный суд.
Как сообщает пресс-центр прокуратуры Алтайского края, трагедия случилась летом прошлого года.
В ходе расследования и суда было установлено, что в минувшем августе водитель автомобиля УАЗ 23632 подвозил компанию молодых людей, которые обратились к нему с соответствующей просьбой. Предполагалось, что они доедут от станции Озерки до одноименного населенного пункта.
Пассажиры во время пути заняли места в кузове, который не был оборудован для перевозки людей. В результате при движении по межпоселковой дороге, когда водитель потерял управление, машина перевернулась. Девочка-подросток оказалась придавлена транспортным средством, от полученных травм она умерла на месте.
Водитель ранее полностью признал свою вину. Согласно вынесенному приговору, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.
Мужчина, управлявший машиной, предлагал матери погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, отметили в ведомстве. Женщина от денег отказалась, назвав утрату дочери невосполнимой.
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