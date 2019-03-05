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В Москве двое мужчин несколько месяцев насиловали школьницу
5.3.2019 23:10
Фото: vk.me
Столичная полиция задержала двоих мужчин, которые обвиняются в насилии над несовершеннолетней девочкой.
Как указано на сайте регионального СУ СКР, жертвой преступления стала школьница 2005 года рождения.
К настоящему времени оба подозреваемых уже взяты под стражу.
По данным столичного управления Следственного комитета России (СКР), преступления совершались в период с 28 октября прошлого года вплоть по 1 марта 2019-го.
Согласно материалам уголовного дела, имея представление о возрасте потерпевшей, подозреваемые на протяжении нескольких месяцев насиловали девочку. Установлено, что все это происходило в квартире одного из домов по улице Коминтерна. Сведения о личности обвиняемых в интересах следствия пока не разглашаются, как и другие обстоятельства случившегося.
Фигурантам дела уже предъявили обвинения по уголовной статье об изнасиловании, которое было совершено группой лиц. Расследование данного преступления сейчас активно продолжается.
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