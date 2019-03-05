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В Непале при прыжке с парапланом погиб 42-летний россиянин


5.3.2019 16:23
В Непале при прыжке с парапланом погиб 42-летний россиянинФото: debatos.com

Как передает информационное агентство Xinhua, гражданин РФ совершал одиночный полет на параплане в окрестностях города Покхара.

Предположительно, 42-летний мужчина потерял управление из-за сильного ветра. В результате параплан врезался в холм.

Со ссылкой на источники в местных экстренных службах уточняется, что в момент ЧП наблюдались сильные порывы ветра. Как полагают специалисты, это могло стать причиной трагедии. Известно, что россиянин потерял управление парапланом вскоре после взлета. В результате летательный аппарат врезался в высокий холм. Травмированного туриста незамедлительно госпитализировали.

В момент прибытия в больницу иностранец уже не подавал признаков жизни, отмечает агентство. К тому времени медикам оставалось лишь констатировать гибель россиянина.

ЧП стало уже третьим смертельным случаем такого рода, которые за последнюю неделю были официально зафиксированы в горах Покхары. В минувшее воскресенье взлетевший на параплане турист из Румынии получил смертельные травмы при падении в озеро Пхева, а днем позже житель Португалии врезался на таком же летательном аппарате в высоковольтную линию электропередач.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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