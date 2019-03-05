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В Великобритании объявили о втором случае излечения от ВИЧ
5.3.2019 10:50
Фото: periodistadigital.com
Около трех лет назад пациент перенес пересадку костного мозга. Донорские материалы были взяты у челоквека с редкой генетической мутацией.
Несмотря на обнадеживающие анализы, ученые настаивают на том, что рано делать выводы о полном успехе этого эксперимента.
Как пишет The Guardian, в королевстве зафиксирован второй в истории случай полного излечения от ВИЧ. Взрослому пациенту около трех лет назад пересадили костный мозг, который был взят у донора, обладающего очень редкой генетической мутацией. По словам специалистов, у донора имеется врожденная устойчивость к смертельно опасному вирусу.
Спустя полтора года после того, как мужчина завершил курс антиретровирусной терапии, ему провели высокоточные тесты. Исследования показали, что в организме пациента не выявлено даже следов ВИЧ.
Вместе с тем, профессор биологии Равиндра Гупта, являющийся одним из руководителей данного эксперимента, заявил о том, что о полном успехе говорить пока рано.
Напомним, осенью прошлого года в Китае ученый Хэ Цзянькуй объявил о том, что на свет впервые в мире появились дети с искусственно измененными генами. По словам ученого, одна из девочек якобы никогда не сможет заразиться ВИЧ. По факту случившегося власти страны инициировали тщательное расследование - эксперименты такого рода запрещены китайским законодательством.
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