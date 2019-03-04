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В Москве выясняют обстоятельства гибели найденного на улице двухлетнего ребенка


4.3.2019 21:07
В Москве выясняют обстоятельства гибели найденного на улице двухлетнего ребенкаФото: vostok.rs

Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по факту гибели двухлетнего мальчика, который был найден на улице с ранением головы.

ЧП случилось на юго-западе российской столицы.

Как заявила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, инцидент произошел около одного из домов, расположенных по улице Большая Черемушкинская. Сегодня там был найден малолетний ребенок.

Мальчик имел ранения, характерные для падения с большой высоты. Вызванная случайными прохожими бригада скорой, несмотря на все реанимационные мероприятия, не сумела спасти малыша. От полученных травм он умер.

Решение о возбуждении уголовного дела примут позднее, по итогам доследственной проверки, пояснила Юлия Иванова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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