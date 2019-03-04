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В США растет число жертв торнадо


4.3.2019 10:26
В США растет число жертв торнадоФото: vesti.az

В Соединенных Штатах растет число жертв мощного торнадо, передают американские СМИ.

В результате удара стихии, обрушившегося на Алабаму накануне вечером, погибли не менее двадцати двух человек.

Как передает агентство Associated Press со ссылкой на сведения шерифа округа Ли - Джея Джонса, в числе жертв торнадо есть несколько детей разного возраста.

Ранее была официально подтверждена гибель четырнадцати жителей Алабамы.

Шериф с сожалением констатировал, что количество погибших может увеличиться. По его словам, после наступления темноты спасатели были вынуждены приостановить поисковую операцию. Она возобновится ранним утром. Дело в том, что на территории округа Ли без электричества сейчас остаются тысячи домов, отсутствие света крайне затрудняет проведение поисково-спасательных мероприятий.

Как пишут американские СМИ, обрушившийся на Алабаму ветер был такой силы, что мог сдвигать самолеты , которые находились на стоянке в аэропорту.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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