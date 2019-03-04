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В США растет число жертв торнадо
4.3.2019 10:26
Фото: vesti.az
В Соединенных Штатах растет число жертв мощного торнадо, передают американские СМИ.
В результате удара стихии, обрушившегося на Алабаму накануне вечером, погибли не менее двадцати двух человек.
Как передает агентство Associated Press со ссылкой на сведения шерифа округа Ли - Джея Джонса, в числе жертв торнадо есть несколько детей разного возраста.
Ранее была официально подтверждена гибель четырнадцати жителей Алабамы.
Шериф с сожалением констатировал, что количество погибших может увеличиться. По его словам, после наступления темноты спасатели были вынуждены приостановить поисковую операцию. Она возобновится ранним утром. Дело в том, что на территории округа Ли без электричества сейчас остаются тысячи домов, отсутствие света крайне затрудняет проведение поисково-спасательных мероприятий.
Как пишут американские СМИ, обрушившийся на Алабаму ветер был такой силы, что мог сдвигать самолеты , которые находились на стоянке в аэропорту.
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