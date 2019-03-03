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Испанская газета пожалела гитлеровцев, сражавшихся за Берлин
06:31
Фото: rbth.com
Бедными обманутыми детьми, купившимися на ложные обещания, назвал солдат вермахта журналист испанского издания ABC.
Статья, в которой, в частности, идет речь о взятии Берлина, написана Мануэлем Вильяторо.
По данным РИА Новости, автор публикации сообщает, что к началу битвы за Берлин на стороне фюрера оставалось около восьмисот тысяч солдат, и большая их часть в действительности являлись несчастными обманутыми детьми. Они купились на громкие обещания, сулившие славу и имперское будущее Германии, оказавшись в рядах гитлерюнгенд - молодежной организации НСДАП.
Эти бедные маленькие немецкие солдаты, подчеркивает Вильяторо, воевали рядом с тысячами стариков, которых спешно обучали военному искусству остатки выживших к тому времени подразделений.
В своем материале журналист также подверг критике тактику ведения войны советского руководства. Говоря о знаменитом приказе No 227 Иосифа Сталина ("Ни шагу назад!"), испанец отмечает, что документ свидетельствует о том, как солдат посылали на верную гибель. Сталин делал это, не задумываясь, преследуя собственные цели, пишет Вильяторо.
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