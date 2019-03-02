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На юге Нигерии после взрыва нефтепровода пропали более 50 человек
2.3.2019 21:58
Фото: vk.me
В Нигерии после аварии на нефтепроводе пропали без вести свыше пятидесяти человек.
Как передают иностранные СМИ, мастшабное происшествие случилось на территории южного штата Байельса.
По данным информационного агентства Associated Press (AP), в минувшую пятницу, 1 марта, на юге Нигерии прогремел мощный взрыв на трубопроводе. После ЧП были зафиксированы несколько разливов нефти.
Сведений о закрытии участка трубопровода, где произошла авария, из официальных источников пока не поступало. Неизвестными остаются и причины случившегося.
Протяженность нефтепровода Nembe Creek trunk line, располагающегося в дельте реки Нигер, составляет порядка 97 километра. Ежесуточно там добывается 150 тысяч баррелей нефти.
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