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ГМИИ имени Пушкина собирается приобрести картину Тициана за $5-6 млн
2.3.2019 14:16
Фото: tonica.ro
Руководство ГМИИ имени Пушкина готово практически в любой момент заключить сделку по покупке полотна Тициана "Венера и Адонис", передает агентство "Интерфакс".
В музее пояснили, что речь может идти о сумме от 5 до 6 миллиона долларов.
Произведение искусства, принадлежащее коллекционеру, экспонировалось в рамках временной выставки, которая проводилась в ГМИИ летом 2017 года. После того, как экспозиция "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе" окончилась, администрация музейного учреждения, выразив заинтересованность в приобретении картины, приступила к официальным переговорам с ее обладателем.
Проконсультировавшись с ведущими специалистами в этой сфере, аукционными домами и искусствоведами, в музее выяснили, какой может быть реальная стоимость этого полотна. За 5-6 миллионов долларов ГМИИ имени Пушкина готов купить картину в любое время, считая сумму сделки вполне корректной.
В руководстве музея пояснили, что деньги, необходимые для покупки работы Тициана, будут предоставлены спонсорами. Имена этих лиц названы не были.
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