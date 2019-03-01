Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Волна критики обрушилась на экс-жену депутата, написавшую о «нищебродах» в дорогих ресторанах

10:22

Фото: avtomarket.ru



Бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина уже удалила пост, в котором высказывалась о том, чтобы запретить "нищебродам" посещать дорогие рестораны, однако пользователи продолжают активно обсуждать позицию актрисы.



Илона Столье поделилась своим мнением в Instagram 1 марта.



Пользователи Сети моментально отреагировали на публикацию, в которой актриса заявила о необходимости запретить "нищебродам" посещать дорогие рестораны. По словам Илоны Столье, в элитных заведениях состоятельные клиенты "должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло".



Позднее 37-летняя артистка латышского происхождения свой пост удалила. Однако волна критики в ее адрес продолжает набирать обороты. Пользователи полагают, что заявление актрисы свидетельствует о том, что она сама "и есть самое настоящее быдло". Артистке советуют пр посещении элитных ресторанов заранее предупреждать сотрудников, "что они нищеброды", и пусть сливки общества сами для себя готовят.



Нашлись и те, кто выступил с предложением выделить в дорогих заведениях отдельные чуланы. Именно там люди, подобные Столье, смогут хорошо провести время, "отдохнув, насладиться едой".



Пользователи также напомнили о принципе бумеранга, предположив, что не стоило бы бывшей супруге депутата зарекаться от нищеты. Кроме того, люди, которые считаются воспитанными и культурными, не позволяют себе так высказываться о бедных.



Автор: Злата Богатова

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