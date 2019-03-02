|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В московской гостинице неизвестный напал с ножом на граждан Ирана
2.3.2019 09:06
Фото: bragazeta.ru
Столичная полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого пострадали двое граждан Ирана.
По данным российских СМИ, ЧП случилось в гостинице, расположенной в Сокольниках.
В отеле, где иностранцы проживают в течение месяца, неизвестный ударил ножом двух иранцев. Инциденту предшествовал конфликт, рассказали постояльцы гостиницы в столичном районе Сокольники.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы отмечается, что речь идет об отеле, который находится на перекрестке улиц Сокольнический вал и Проектируемый проезд № 570. В результате нападения граждане Ирана были ранены в область груди.
Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД, отказавшись предоставить какие-либо подробности. Известно лишь о начале проверки по факту произошедшего.
Сведений о состоянии раненых иранцев из официальных источников пока не поступало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|