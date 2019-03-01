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Лавров обсудил обострение ситуации в Южной Азии с главой МИД Пакистана
1.3.2019 20:49
Фото: onlinevologda.ru
Между руководителями дипломатических ведомств по инициативе Исламабада состоялась телефонная беседа, передает РИА Новости.
В ходе разговора российский министр Сергей Лавров обсудил с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши обострение ситуации в регионе.
Беседа по телефону, посвященная отношениям Исламабада и Нью-Дели, состоялась 1 марта. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Сергей Лавров от лица официальной Москвы выразил готовность содействовать деэскалации напряженности в регионе.
Главы МИД двух стран также говорили о необходимости соблюдения положения универсальных контртеррористических конвенций, а также важной роли международного сотрудничества в этих процессах.
Несколько часов назад Пакистан передал Индии пленного летчика, который был ранен при крушении сбитого над Кашмиром военного самолета.
Резкое обострение двусторонних отношений произошло после вооруженного нападения на индийских военных в Джамму и Кашмире. В середине февраля жертвами боевиков "Армии Мухаммеда" стали сорок пять человек. Позднее индийские военные разгромили лагерь указанной группировки. Он располагался в той части спорного региона, которая находится под контролем Исламабада.
Ранее глава Госдепа США Майкл Помпео, говоривший по телефону с советником индийского премьер-министра по нацбезопасности Аджитом Довалом, заявил о том, что в Вашингтоне с одобрением восприняли разгром лагеря "Армии Мухаммеда".
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