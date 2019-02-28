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США с одобрением отреагировали на разгром армией Индии лагеря боевиков в Кашмире
28.2.2019 13:56
Фото: profi-forex.org
Американский госсекретарь Майкл Помпео провел телефонную беседу с советником индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджитом Довалом.
Представитель Вашингтона, в частности, выразил поддержку решению Нью-Дели атаковать лагерь боевиков "Армии Мухаммеда".
Как передает информационное агентство Asian News International, разговор состоялся вечером минувшей среды, 27 февраля. Глава Госдепартамента в беседе с представителем индийского руководства заявил о том, что Соединенные Штаты одобряют разгром лагеря боевиков на спорной территории.
Ранее к властям Индии и Пакистана обратился и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан. По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта и военных действий.
Как уже сообщалось, ранним утром индийской армии удалось отразить обстрелы, которые Пакистан вел по населенным пунктам в штата Джамму и Кашмир.
Резкое обострение обстановки спровоцировано инцидентом, произошедшим в Джамму и Кашмире 14 февраля. Боевики "Армии Мухаммеда" совершили тогда вооруженное нападение на колонну индийских военных. Жертвами атаки стали сорок пять военнослужащих. В минувший вторник индийская сторона нанесла удар с воздуха, разгромив лагерь указанной группировки, который находился в части Кашмира, подконтрольной Исламабаду.
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