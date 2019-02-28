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Названы две главные причины гибели группы Дятлова
11:23
Фото: livejournal.com
Причиной гибели группы под руководством Игоря Дятлова стала снежная лавина, заявили представители Следственного комитета, приступившие к изучению обстоятельств этого дела еще в 2015 году.
Кроме того, роковую роль могла сыграть неопытность туристов, отправившихся по сложному маршруту.
По данным "Газеты.ру", сотрудники СКР представили детальное описание событий, которые предшествовали гибели девяти человек из печально известной группы Дятлова. Трагедия, много лет остававшаяся неразгаданной, произошла в ночь на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на Урале.
Как полагают следователи, первая группа туристов погибла в Свердловской области, оказавшись без теплой одежды и еды. В тот момент туристы также не имели физических возможностей поддерживать огонь в костре.
Одновременно группа во главе с самим Дятловым предпринимала попытки преодолеть ураганный ветер и добраться до палатки, заваленной снегом. Остальные участники экспедиции, ища "более надежное убежище", провалились под снежную толщу, когда дошли до перешейка.
В ходе расследования специалисты выяснили, что члены группы не имели подготовки, необходимой для почти 300-километрового зимнего горного перехода, который был рассчитан на три недели.
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