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Под Волгоградом иномарка на летней резине влетела под фуру: погибли пять человек
1.3.2019 09:51
Фото: sdska.ru
Правоохранительные органы Волгоградской области приступили к выяснению обстоятельств ДТП, в котором погибли пять человек.
По предварительным данным, на трассе столкнулись легковой автомобиль и многотонная фура. Причины случившегося выясняют специалисты.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на источники в областном главке МВД, смертельная авария случилась сегодня ранним утром на 765-м километре трассы Волгоград — Москва.
В ходе начатой проверки уже установлено, что залетевшая прямо под фуру легковая машина марки Mitsubishi была на летней резине. Предположительно, лопнувшее колесо могло стать причиной ДТП, отметили представители ГАИ.
В результате аварии погибли все, кто находился в Mitsubishi. Пять человек от полученных травм скончались на месте.
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