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Выставленные на аукцион Sotheby's творения Шагала продали за $8,2 млн


28.2.2019 14:36
Выставленные на аукцион Sotheby's творения Шагала продали за $8,2 млн Фото: daumcdn.net

На аукционе Sotheby's продали работы Марка Шагала, передает ТАСС.

Вниманию ценителей искусства были в частности, представлены, "Художник на празднике", "Ваза с розами", "Невеста" и другие работы знаменитого художника.

В общей сложности организаторы торгов смогли выручить за творения Марка Шагала более £6,1 млн (около $8,2 млн). Наибольшая разница с предварительной стоимостью при этом была у позднего произведения "Художник на празднике". Первоначально картина оценивалась в £1 млн, но ушла с молотка за £1,75 млн.

Картина "Ваза с розами" была приобретена поклонником творчества Шагала за £1,8 млн, а "Невесту" покупатель отдал более £900 тыс.

В число лотов также входили графика и гуаши художника, в том числе, полная подборка литографий "Дафнис и Хлоя". Серия из сорока двух работ, подписанных Шагалом, была куплена за £735 тыс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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