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В Дагестане два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
28.2.2019 14:24
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы республики приступили к выяснению обстоятельств смертельной аварии, которая произошла накануне вечером на территории Буйнакского района Дагестана.
По уточненным данным, жертвами ДТП стали два человека, еще один пострадал.
Со ссылкой на представителей республиканского ГИБДД отмечается, что столкнулись машины марок "ЗИЛ" и "Лада Гранта". На месте ЧП от полученных травм скончались водитель и пассажир легкового автомобиля. Мужчину, управлявшего грузовиков, с травмами доставили в больницу.
Предположительно, виновником смертельной аварии мог стать водитель "Лады", допустивший выезд на встречную полосу. После столкновения легковая машина воспламенилась и выгорела практически полностью. По мнению экспертов, находившиеся в автомобиле люди погибли мгновенно, еще до начала возгорания.
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