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Ревнивый житель Прикамья жестоко убил несовершеннолетнюю подругу на глазах прохожих
28.2.2019 13:46
Фото: onlinevologda.ru
Житель Пермского края зверски расправился с несовершеннолетней подругой на глазах у прохожих, передает РИА Новости.
17-летняя девушка скончалась от ножевых ранений по дороге в больницу.
В рамках уголовного дела, которое возбудили по факту ЧП, полицейские уже задержали 20-летнего жителя поселка Яйва по подозрению в убийстве несовершеннолетней девушки, заявили представители регионального СУ СКР.
По данным следственного управления СК России по Пермскому краю, преступление было совершено вечером минувшего вторника, 26 февраля. Встретил на улице свою 17-летнюю знакомую, подозреваемый сначала начал избивать девушку, а потом схватился за нож. Мотивом нападения стала ревность, отметили в ведомстве.
Очевидцы, вероятно, не могли поверить своим глазам, поэтому не сразу отреагировали на происходящее. Принимая уличную потасовку за шутку, люди опомнились, лишь увидев кровь на снегу, пишут прикамские СМИ. Невольные свидетели трагедии сразу же вызвали врачей и полицию.
Девушка скончалась по дороге в больницу.
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