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Фильм «Лето» режиссера Серебренникова побил рекорд «Ники»
28.2.2019 10:59
Фото: heliograph.ru
Кинокартина "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом, стала лидером по количеству номинаций на кинематографическую премию "Ника". По данным агентства "Интерфакс", фильм представлен в двенадцати категориях из шестнадцати.
Со ссылкой на пресс-службу отечественного кинофорума уточняется, что Кирилл Серебренников также может быть признан лучшим режиссером, а известный российский музыкант Рома Зверь, представший в ленте в роли Майка Науменко, претендует на победу в номинации «Открытие года».
Напомним, в конце прошлого года "за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста" Серебренников был назван человеком года Ассоциации театральных критиков.
Прошлой весной картина была включена в программу Каннского киносмотра. Организаторы престижного фестиваля тогда обращались с главе РФ с просьбой содействовать приезду режиссера. Как указывалось в официальном ответе президента, Владимир Путин с радостью бы помог в решении этого вопроса, однако правосудие в нашей стране независимо.
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