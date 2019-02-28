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Песков не стал комментировать задержание в Швеции подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
28.2.2019 10:08
Фото: dotamaps.ru
В Кремле не стали комментировать сведения о задержании в Швеции подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, вопросы на эту тему лучше задавать дипломатам.
Официальный представитель Кремля переадресовал МИД вопрос о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России. По словам Дмитрия Пескова, на эту тему более полными сведениями на сегодняшний день могут располагать дипломаты, передает ТАСС.
Ранее в прессе распространились сообщения о том, что сотрудниками полиции безопасности Швеции СЕПО был пойман шпион, якобы завербованный российскими спецслужбами. Операция проводилась в минувший вторник, 26 февраля.
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