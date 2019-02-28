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В Ливии 13 человек стали жертвами крупной дорожной аварии
28.2.2019 08:45
Фото: onlinevologda.ru
В Ливии не менее тринадцати человек стали жертвами крупной дорожной аварии.
По данным портала Al Mutawassit, смертельное ЧП случилось близ города Гарьян.
Неподалеку от Гарьяна, расположенного на расстоянии около 60 км к югу от ливийской столицы Триполи, столкнулись грузовик, перевозивший кислородные баллоны, и автобус, в котором находились работники нефтяной компании. В результате столкновения обе машины загорелись. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.
В последнее время Ливия остается одним из лидером печального рейтинга по числу смертельных дорожно-транспортных аварий. По данным статистики, на каждые 100 тысяч жителей страны приходится свыше 70 такого рода происшествий.
Каждый год на дорогах страны, в которой проживают порядка шести миллионов человек, в среднем погибают более четырех тысяч граждан.
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