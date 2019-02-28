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В системе безопасности четырех крупнейших музеев РФ обнаружены нарушения
28.2.2019 06:53
Фото: postila.ru
В Министерстве культуры рассказали о результатах проверки систем безопасности, которая проводилась в четырех крупнейших музеях нашей страны. Соответствующий материал размещен на официальном портале ведомства.
Как следует из сообщения Минкультуры, проверка затронула Эрмитаж, Русский музей, Государственный музе изобразительных искусств имени Пушкина и Государственный исторический музей. По итогам исследования выяснилось, что в системах безопасности самых крупных отечественных музейных учреждений имеются недостатки.
По мнению специалистов, выявленные в ходе проверки нарушения можно считать следствием недоработок как администрации самих музеев, так и соответствующих подразделений Росгвардии.
Вместе с тем, общая оценка состояния и работы систем безопасности, которые действуют в указанных музеях, была положительной.
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