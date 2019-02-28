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Омского травматолога избил буйный пациент со сломанной ногой
28.2.2019 00:25
Фото: chelny-izvest.ru
В одной из больниц города Омска пьяный пациент избил помогавшего ему травматолога, передают российские СМИ со ссылкой на региональное СУ СКР.
В момент ЧП врач накладывал гипс на сломанную ногу молодого человека.
Как сообщили представители следственных органов, ЧП случилось в ночь на минувшую среду, 27 февраля, в больнице No 1. Примерно в три часа ночи, когда врач-травматолог пытался наложить 26-летнему омичу гипс на сломанную ногу, пациент начал проявлять агрессивность.
Нетрезвый мужчина избивал травматолога, в том числе, нанося удары кулаками по голове медика. В результате врач был вынужден вызвать экипаж вневедомственной охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации.
Сразу же прибывшие в медучреждение представители Росгвардии задержали хулигана, на ногу которого к тому времени уже был наложен гипс. Мужчину прямо из больницы увезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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