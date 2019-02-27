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В США поезд протаранил машину: есть жертвы


27.2.2019 22:01
В США поезд протаранил машину: есть жертвыФото: hurriyet.com.tr

В штате Нью-Йорк в застрявшую на путях машину на полном ходу въехал пассажирский состав.

В результате аварии погибли три человека, семеро были экстренно госпитализированы.

ЧП случилось на острове Лонг-Айленд, который расположен на юге штата Нью-Йорк. Со ссылкой на источники в местной полиции американские СМИ рассказывают о том, что поезд на полном ходу врезался в автомашину. По официальной информации, в результате аварии погибли три человека, еще семь были травмированы.

В общей сложности в поезде, направлявшемся в центр Нью-Йорка, ехало порядка двухсот человек.  После столкновения состав врезался в платформу, несколько вагонов сошли с рельсов.

Почему машина оставалась на путях в момент приближения поезда, предстоит выяснить специалистам, которые уже приступили к расследованию по факту происшествия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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