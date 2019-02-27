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На торгах Sotheby's в Лондоне за £27,5 млн продали "Дворец дожей" Моне
27.2.2019 20:23
Фото: livejournal.com
В Лондоне ушла с молотка картина Клода Моне "Дворец дожей", передает ТАСС.
Имя ценителя искусства, не пожалевшего отдать за этот шедевр более двадцати семи миллионов фунтов стерлингов (свыше 36 миллиона долларов), организаторы торгов не разглашают.
Как отметила представитель торгового дома Sotheby's Хелена Ньюман, ставшая наиболее дорогим лотом прошедшего в Великобритании аукциона "завораживающая картина является настоящим шедевром". Полотно входит в число наиболее значимых произведений художника. Оно было создано Моне во время его первой и единственной поездки в Венецию, рассказала эксперт.
Картина "Дворец дожей" не выставлялась на продажу с 1926 года, в котором художник ушел из жизни. Тогда полотно было куплено германским коллекционером Эрихом Герицем. Все последующие годы произведение искусства оставалось в собранной им коллекции.
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