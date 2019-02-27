|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге подростка пытками заставляли признаться в домогательствах к годовалой сестре
27.2.2019 07:56
Фото: vk.me
Знакомые ранее судимой матери избивали мальчика и подвергали жестоким издевательствам, передает ТАСС.
В результате ребенок был доставлен в больницу с многочисленными травмами.
По словам врачей, на теле 12-летнего мальчика они обнаружили следы множественных ушибов, ожогов от сигарет и электрошокера. Кроме того, у ребенка диагностировано сотрясение мозга. Специалисты отметили, что ребенку также оказывают помощь психологи.
В ходе начатой проверки выяснилось, что к матери мальчика, которая в прошлом была судима, пришли знакомые. Им показалось странным поведение ее сына. Заподозрив ребенка в домогательствах по отношению к годовалой сестре, знакомые матери начали избивать и пытать мальчика, чтобы он признался.
В больницу также доставили годовалую девочку. Врачи, проводившие осмотр ребенка, не обнаружили ничего, что бы могло указывать на насилие.
Как сообщает пресс-служба петербургского детского омбудсмена, семья в прошлом уже была признана неблагополучной и поставлена на соответствующий учет. Сейчас органы опеки ведут подготовку документов для изъятия из семьи обоих детей. Домой ни мальчик, ни девочка, не возвратятся.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|