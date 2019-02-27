|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Литве трое россиян погибли в ДТП
27.2.2019 05:36
Фото: onlinevologda.ru
Российские дипломаты подтвердили сведения о гибели в Литве трех граждан РФ.
Как передает ТАСС, трое мужчин получили смертельные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.
По информации российской дипмиссии, двое граждан РФ от полученных ранений скончались на месте, третьего мужчину доставили в медицинское учреждение. Несмотря на все усилия медиков, он умер в больнице.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, жертвами которого стали Кирилл Юнисов, Олег Старков и Александр Ерофеев, выясняет полиция Литвы, отметили дипломаты. Посольство поддерживает постоянную связь со следователями.
Представители МИД также сообщили о том, что приступили к поискам родственников погибших в Литве граждан РФ. Близких просят откликнуться, позвонив в дипмисиию по телефону: +370 683 38165.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|