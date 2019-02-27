Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Французская туристка попала в тайскую тюрьму за курение электронной сигареты

27.2.2019 04:50

Фото: omgsoysauce.com



Полиция тайского Бангкока задержала иностранку за курение на улице электронной сигареты, после чего у женщины начали вымогать взятку.



По данным Le Parisien, в результате француженке пришлось провести около недели в "адских" условиях.



Как сообщает газета, французская туристка курила электронную сигарету на пляже Карон острова Пхукет, когда к ней подошли четверо сотрудников полиции. Сначала они потребовали у иностранки заплатить штраф в размере 40 тысяч бат (более 1,1 тысячи евро). После того, как женщина отказалась, ее арестовали и доставили в полицейский участок.



Затем у иностранки вымогали взятку и даже отобрали паспорт, пишет газета. После этого женщину перевели в тюрьму Бангкока, где ей пришлось провести в общей сложности четыре дня и три ночи. По словам туристки, условия содержания арестанток были ужасающими. В небольших размеров помещении, где температура не опускалась ниже 40 градусов, находилось порядка шестидесяти женщин.



Еду арестованным забрасывали через решетку, а питьевую воду наливали в старые ведра из-под краски, вспоминает француженка в беседе с журналистами. Рассказывая с содроганием о пребывании в тайской тюрьме, женщина пояснила, что не знала о запрете на курение, включая электронные сигареты, который действует в королевстве с 2014 года. По ее словам, она больше никогда не поедет в Таиланд.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 358

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.2.2019 18:06 В Улан-Удэ дошкольник провел несколько дней в квартире с умершей бабушкой

В Улан-Удэ дошкольник провел несколько дней в квартире с умершей бабушкой 27.2.2019 17:05 Боец Нацгвардии Венесуэлы бежал в Колумбию с годовалой дочерью

Боец Нацгвардии Венесуэлы бежал в Колумбию с годовалой дочерью 27.2.2019 16:32 В Кузбассе при пожаре погибли трое детей и пятеро взрослых

В Кузбассе при пожаре погибли трое детей и пятеро взрослых 27.2.2019 07:56 В Петербурге подростка пытками заставляли признаться в домогательствах к годовалой сестре

В Петербурге подростка пытками заставляли признаться в домогательствах к годовалой сестре 27.2.2019 05:36 В Литве трое россиян погибли в ДТП