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Французская туристка попала в тайскую тюрьму за курение электронной сигареты
27.2.2019 04:50
Фото: omgsoysauce.com
Полиция тайского Бангкока задержала иностранку за курение на улице электронной сигареты, после чего у женщины начали вымогать взятку.
По данным Le Parisien, в результате француженке пришлось провести около недели в "адских" условиях.
Как сообщает газета, французская туристка курила электронную сигарету на пляже Карон острова Пхукет, когда к ней подошли четверо сотрудников полиции. Сначала они потребовали у иностранки заплатить штраф в размере 40 тысяч бат (более 1,1 тысячи евро). После того, как женщина отказалась, ее арестовали и доставили в полицейский участок.
Затем у иностранки вымогали взятку и даже отобрали паспорт, пишет газета. После этого женщину перевели в тюрьму Бангкока, где ей пришлось провести в общей сложности четыре дня и три ночи. По словам туристки, условия содержания арестанток были ужасающими. В небольших размеров помещении, где температура не опускалась ниже 40 градусов, находилось порядка шестидесяти женщин.
Еду арестованным забрасывали через решетку, а питьевую воду наливали в старые ведра из-под краски, вспоминает француженка в беседе с журналистами. Рассказывая с содроганием о пребывании в тайской тюрьме, женщина пояснила, что не знала о запрете на курение, включая электронные сигареты, который действует в королевстве с 2014 года. По ее словам, она больше никогда не поедет в Таиланд.
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