Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: В Нидерландах изъята крупная партия российской водки, предназначенной для Ким Чен Ына

26.2.2019 23:40

Фото: record.com.mx



Нидерландские таможенники обнаружили и изъяли около 90 тысяч бутылок водки, произведенной, предположительно, в РФ. Крупная партия спиртного, найденная в порту Роттердама, могла предназначаться для главы КНДР Ким Чен Ына и представителей военного руководства Северной Кореи, пишут зарубежные СМИ.



Как информирует The Guardian, упакованная в три тысячи коробок водка должна была попасть именно в Северную Корею. Со ссылкой на собственные источники газета сообщает о подробностях проведенной таможенниками операции. Во время проверки китайского грузового судна они нашли спрятанный в фюзеляже самолета, который также должны были доставить в КНР, некий контейнер. Появившиеся у сотрудников подозрения не оказались напрасными - внутри находилась крупная партия спиртного.



По данным газеты, первоначально этот груз был направлен в Гамбург, оттуда его доставили в Роттердам. Предполагалось, что из Нидерландов он попадет в Китай, где будет выгружен. Затем уже по суше спиртное доставили бы в КНДР.



Автор: Злата Богатова

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