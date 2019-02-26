|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Кузбассе возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих на стройке
26.2.2019 22:02
Фото: pnzreg.ru
Следственные органы Кемеровской области возбудили дело по факту гибели двух рабочих.
По данным региональных СМИ, унесшая жизни двух молодых мужчин трагедия произошла в Заводском районе столицы Кузбасса.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что во время опускания автокраном емкости с жидким бетоном техника внезапно накренилась. Опрокинувшийся груз упал прямо на рабочих.
Двое мужчин, 25 и 26 лет скончались на месте, еще один с различными травмами был экстренно госпитализирован. Информации о состоянии пострадавшего из официальных источников пока не поступало.
Обстоятельства случившегося следователи будут выяснять в рамках уголовного дела, назначен ряд экспертиз.
В ведомстве отметили, что по итогам проверки уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при осуществлении строительных и других работ, вследствие которого по неосторожности погибли два человека.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|