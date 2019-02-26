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В Бурятии девятилетний мальчик умер после слишком долгого пути в больницу
26.2.2019 20:46
Фото: livejournal.com
В одной из больниц Улан-Удэ умер тяжелобольной девятилетний мальчик, передает агентство "Интерфакс-Сибирь".
Ребенка, впавшего в кому, транспортировали из отдаленного района. Во время пути пилоты санавиации сделали внеплановую посадку из-за внезапно кончившегося топлива.
По словам главврача республиканского Центра медицины катастроф Вячеслава Тимкина, ЧП случилось в минувшую пятницу, 22 февраля. В Улан-Удэ на борту воздушного судна Ан-2 предполагалось перевезти двух пациентов из поселка городского типа Таксимо.
Самолет, на борту которого находились впавший в кому девятилетний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии, был вынужден совершить экстренное приземление на неэксплуатируемом аэродроме Хоринска, расположенного в ста километрах от столицы Бурятии. Пилоты осуществили посадку в полной темноте, отметил Тимкин. Причиной внепланового приземления стала нехватка топлива.
В итоге пациентов из Хоринска пришлось везти в больницы Улан-Удэ на автотранспорте, путь до медицинских учреждений вместо предполагаемых трех продолжался одиннадцать часов. Вскоре после поступления в больницу ребенок скончался, мужчина остается в отделении реанимации.
Нельзя утверждать, что гибель ребенка была спровоцирована задержкой транспортировки, констатировал главврач Центра. Вместе с тем, пилоты санавиации должны обладать квалификацией, которая позволит им успешно доставлять нуждающихся в помощи пациентов в больницы, подчеркнул Тимкин.
После смерти мальчика Центр медицины катастроф обратился в транспортную прокуратуру и Росавиацию, попросив провести проверку по факту инцидента.
Отмечается, что владельцем самолета, пилоты которого совершили незапланированную посадку с тяжелобольными пациентами на борту, является компания "Орел-Сельхозавиа".
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