Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бурятии девятилетний мальчик умер после слишком долгого пути в больницу

26.2.2019 20:46

Фото: livejournal.com



В одной из больниц Улан-Удэ умер тяжелобольной девятилетний мальчик, передает агентство "Интерфакс-Сибирь".



Ребенка, впавшего в кому, транспортировали из отдаленного района. Во время пути пилоты санавиации сделали внеплановую посадку из-за внезапно кончившегося топлива.



По словам главврача республиканского Центра медицины катастроф Вячеслава Тимкина, ЧП случилось в минувшую пятницу, 22 февраля. В Улан-Удэ на борту воздушного судна Ан-2 предполагалось перевезти двух пациентов из поселка городского типа Таксимо.



Самолет, на борту которого находились впавший в кому девятилетний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии, был вынужден совершить экстренное приземление на неэксплуатируемом аэродроме Хоринска, расположенного в ста километрах от столицы Бурятии. Пилоты осуществили посадку в полной темноте, отметил Тимкин. Причиной внепланового приземления стала нехватка топлива.



В итоге пациентов из Хоринска пришлось везти в больницы Улан-Удэ на автотранспорте, путь до медицинских учреждений вместо предполагаемых трех продолжался одиннадцать часов. Вскоре после поступления в больницу ребенок скончался, мужчина остается в отделении реанимации.



Нельзя утверждать, что гибель ребенка была спровоцирована задержкой транспортировки, констатировал главврач Центра. Вместе с тем, пилоты санавиации должны обладать квалификацией, которая позволит им успешно доставлять нуждающихся в помощи пациентов в больницы, подчеркнул Тимкин.



После смерти мальчика Центр медицины катастроф обратился в транспортную прокуратуру и Росавиацию, попросив провести проверку по факту инцидента.



Отмечается, что владельцем самолета, пилоты которого совершили незапланированную посадку с тяжелобольными пациентами на борту, является компания "Орел-Сельхозавиа".



Автор: Злата Богатова

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