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В Хабаровске выясняют причины гибели пятимесячной девочки в доме ребенка


26.2.2019 17:38
В Хабаровске выясняют причины гибели пятимесячной девочки в доме ребенкаФото: onlinevologda.ru

В одном из домов ребенка Хабаровска скончалась пятимесячная девочка, передают российские СМИ.

По результатам проверки следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела.

Как указывается в сообщении на портале краевого СУ СКР, обстоятельства случившегося выясняются в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Согласно материалам уголовного дела, тело маленькой девочки нашли вечером минувшего понедельника, 25 февраля. Ребенок, появившийся на свет около полугода назад, скончался в кроватке. ЧП случилось в одной из групп Хабаровского специализированного дома ребенка, отмечают региональные СМИ.

Приступившие к работе следователи сейчас оценивают действия сотрудников учреждения, а также выявляют причины и условия, которые могли стать причиной смерти ребенка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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