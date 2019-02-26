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В Хабаровске выясняют причины гибели пятимесячной девочки в доме ребенка
26.2.2019 17:38
Фото: onlinevologda.ru
В одном из домов ребенка Хабаровска скончалась пятимесячная девочка, передают российские СМИ.
По результатам проверки следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела.
Как указывается в сообщении на портале краевого СУ СКР, обстоятельства случившегося выясняются в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
Согласно материалам уголовного дела, тело маленькой девочки нашли вечером минувшего понедельника, 25 февраля. Ребенок, появившийся на свет около полугода назад, скончался в кроватке. ЧП случилось в одной из групп Хабаровского специализированного дома ребенка, отмечают региональные СМИ.
Приступившие к работе следователи сейчас оценивают действия сотрудников учреждения, а также выявляют причины и условия, которые могли стать причиной смерти ребенка.
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