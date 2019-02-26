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В Японском море произошел взрыв на борту российского судна


26.2.2019 17:19
В Японском море произошел взрыв на борту российского суднаФото: shipspotting.com

В акватории Японского моря на борту российского сухогруза произошел взрыв, передает агентство "Интерфакс".

Как заявил замгендиректора по управлению флотом компании российской компании "Гудзон", которой принадлежит корабль, Олег Аникин, разлива топлива не зафиксировано.

На данный момент известно, что икто из членов экипажа не пострадал. Обстоятельства ЧП предстоит выяснить экспертам порта, в которое следует судно.

Сведений о том, что могло стать причиной инцидента, случившегося накануне, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что при взрыве сухогруз получил несколько пробоин небольшого размера.

Согласно имеющимся на этот час данным, судно "Партизан" направлялось в южнокорейский порт с грузом металлолома. Сколько человек находится на борту, пока не уточняется.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 191

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