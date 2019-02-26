|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Крыму трое подростков разбились на угнанной машине, двое погибли, один в больнице
26.2.2019 16:43
Фото: rl0.ru
В Красногвардейском районе Крыма двое несовершеннолетних и еще один получил травмы в результате дорожной аварии. Как рассказали представители республиканского главка МВД, трагический инцидент случился вечером минувшего понедельника, 25 февраля.
В ходе начатого по факту ЧП разбирательства выяснилось, что подростки катались на угнанном автомобиле ВАЗ и врезались в дерево. Как полагают правоохранители, один из несовершеннолетних, сев за руль машины, превысил допустимую скорость.
Потеряв управление, юноша на полном ходу допустил выезд с проезжей части, сразу после чего машина врезалась в дерево. Водитель и один из пассажиров от полученных ранений погибли на месте происшествия. Пострадавшего подростка с травмами госпитализировали.
По данным полиции, владельцем угнанной машины является житель Джанкойского района полуострова.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|