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ФСБ предотвратила нападение террористов на штаб-квартиру ГРУ
13:14
Фото: news.am
В Москве предотвращен масштабный террористический акт, передают российские СМИ.
Сотрудники ФСБ помешали боевикам совершить нападение на штаб-квартиру ГРУ и подрыв в поезде на Московском центральном кольце.
Как стало известно, подготовка инцидентов дистанционно координировалась одним из главарей "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки в РФ официально запрещена) Тоджиддином Назаровым (среди экстремистов известен как Абу-Усама Нораки).
По данным российских спецслужб, в прошлом экстремист уже дистанционно организовывал и лично контролировавший в режиме онлайн теракты в Швеции и Таджикистане. Как сообщает "Коммерсантъ", на этот раз готовились инциденты подобного рода в российской столице.
Предположительно, подручные Нораки получили приказание сначала совершить подрыв около расположенной на Хорошевском шоссе штаб-квартиры ГРУ, а потом атаковать пассажиров железной дороги. К счастью, сотрудникам ФСБ удалось своевременно предотвратить действия преступников. Участники подготовки терактов уже задержаны и дают показания.
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