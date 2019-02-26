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Екатерина Кищук больше не сотрудничает с продюсерским центром Максима Фадеева
26.2.2019 13:05
Фото: tophit.ru
Максим Фадеев решил расстаться с экс-солисткой SEREBRO, передают российские СМИ.
По словам Екатерины Кищук, она больше не сотрудничает с продюсерским центром MALFA.
Экс-участнице популярного коллектива SEREBRO в связи с уходом пришлось расстаться и со своей раскрученной страницей в Инстаграме. На сегодняшний день на этот аккаунт подписано около миллиона пользователей. Теперь эти подписчики "достанутся" новым артисткам группы.
Ранее Максим Фадеев говорил о том, что хотел бы уже поставить точку в обсуждениях. По словам продюсера, "все остаются в семье MALFA", только для каждого найдена новая роль. Однако вскоре выяснилось, что сотрудничество с Екатериной Кищук окончено.
Бывшая участница группы SEREBRO, рассказав поклонникам о том, что уже не является артистом MALFA, призвала фанатов поддержать "новых девочек". Не стоит обижать артисток "за то, что выбрали именно их", - отметила 25-летняя Кищук. Пусть новые певицы сначала покажут, на что способны, "а потом уже будете судить". Страницу она отдает им, теперь там "будет их объединенный профиль", — пояснила Екатерина.
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